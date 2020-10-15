15.10.2020 19:53

Ножом в живот: хозяину квартиры попалась опасная съемщица (МВД)

Следователи сообщили харьковчанке о подозрении в совершении тяжкого преступления.



//hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, происшествие произошло 11 октября 2020 года в 21:45 в одной из квартир многоэтажек по проспекту Тракторостроителей. Злоумышленница позвонила в дежурную часть Московского отдела полиции и сообщила, что ударила человека ножом в живот.

Во время проверки информации полицейские установили, что между 34-летней женщиной и 58-летним владельцем квартиры произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина получил от своей орендаркы телесные повреждения.

По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.