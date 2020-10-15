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15.10.2020  14:57   

Конфликт, но без ножа: на Салтовке схлестнулись агитаторы (МВД)

Полиция устанавливает обстоятельства стычки между агитаторами политических партий.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 октября 2020 года в 8:40 в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный мешает ей проводить агитационную работу.
 
На вызов прибыл экипаж патрульной полиции, принявший заявление от 63-летней агитатора. 
 
Заявительница сообщила, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой.
 
Мужчина передвинул этот стол, собрал палатку и пошел с места происшествия до приезда полиции.
 
Кроме того, женщина указала, что человек зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу она не обращалась.
 
Также она заявила, что ножа в руках неизвестного мужчины не было.
 
Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции.
 
Проводится проверка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выборы2020, драка, харьков, нож
 
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