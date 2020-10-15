15.10.2020 14:57

Конфликт, но без ножа: на Салтовке схлестнулись агитаторы (МВД)

Полиция устанавливает обстоятельства стычки между агитаторами политических партий.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 октября 2020 года в 8:40 в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный мешает ей проводить агитационную работу.

На вызов прибыл экипаж патрульной полиции, принявший заявление от 63-летней агитатора.

Заявительница сообщила, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой.

Мужчина передвинул этот стол, собрал палатку и пошел с места происшествия до приезда полиции.

Кроме того, женщина указала, что человек зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу она не обращалась.

Также она заявила, что ножа в руках неизвестного мужчины не было.

Информация о происшествии внесена в единый учет Московского отдела полиции.

Проводится проверка.