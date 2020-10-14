Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке юноша выбросился из окна (Телеграм-канал)
14.10.2020  17:15   

На Салтовке юноша выбросился из окна (Телеграм-канал)

На пр. Тракторостроителей у дома №162б лежит тело мужчины.


://t.me/c

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха.

По их словам, парень выбросился из окна, оставив предсмертные записки.

Официальная информация проверяется.

Источник:   Телеграмм канал
 Тэги:  суицид, полиция, харьков, комментарии
 
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