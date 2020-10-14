На Салтовке юноша выбросился из окна (Телеграм-канал)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 14 октября Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 13 октября (РЕДПОСТ) Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.