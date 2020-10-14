На Салтовке юноша выбросился из окна (Телеграм-канал)

На пр. Тракторостроителей у дома №162б лежит тело мужчины.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха.
По их словам, парень выбросился из окна, оставив предсмертные записки.
Официальная информация проверяется.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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