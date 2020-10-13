Главная Новости Криминал и происшествия Одна из руководителей Харьковского окружного суда отстранена от правосудия за взятку (УНН)
13.10.2020  14:41   

Одна из руководителей Харьковского окружного суда отстранена от правосудия за взятку (УНН)

Высший совет правосудия отстранил от правосудия одну из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на даче взятки.


://unn.com.ua

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“13 октября 2020 года по ходатайству руководства Офиса генерального прокурора Высший совет правосудия отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на предоставлении неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что срок отстранения — до 22 ноября 2020 года в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки — 3 тысяч долларов.

Источник:   УНН
 Тэги:  коррупция, суд, харьков, апеллчция, заключение
 
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