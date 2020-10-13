Одна из руководителей Харьковского окружного суда отстранена от правосудия за взятку (УНН)

Высший совет правосудия отстранил от правосудия одну из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на даче взятки.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“13 октября 2020 года по ходатайству руководства Офиса генерального прокурора Высший совет правосудия отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на предоставлении неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что срок отстранения — до 22 ноября 2020 года в пределах срока досудебного расследования.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки — 3 тысяч долларов.
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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