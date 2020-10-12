Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Осенние гардеробы россиянок не пополнит коллекция украинских пальто (ГПСУ)
12.10.2020  08:02   

ФОТО: Осенние гардеробы россиянок не пополнит коллекция украинских пальто (ГПСУ)

Трое украинцев хотели незаконно «презентовать» жительницам зарубежья модный ассортимент стильных пальто одного из украинских производителей.


// Facebook

На участке Харьковского отряда пограничники задержали троих мужчин при попытке незаконного перемещения товаров в Россию, сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Нарушителей задержали недалеко от населенного пункта Борисовка, когда те пытались незаконно переместить в Россию тюки с вещами. Двое из нарушителей не имели с собой никаких документов

Парни рассказали, что живут в пограничье, и объяснили, что хотели подзаработать на незаконном перемещении через границу женской одежды.
В тюках находилось 29 женских пальто и курток.

Мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы.

Обнаруженный товар на сумму более 80 000 гривен передан представителям таможенной службы.

 

Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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