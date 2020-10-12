ФОТО: Осенние гардеробы россиянок не пополнит коллекция украинских пальто (ГПСУ)

Трое украинцев хотели незаконно «презентовать» жительницам зарубежья модный ассортимент стильных пальто одного из украинских производителей.
На участке Харьковского отряда пограничники задержали троих мужчин при попытке незаконного перемещения товаров в Россию, сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.
Нарушителей задержали недалеко от населенного пункта Борисовка, когда те пытались незаконно переместить в Россию тюки с вещами. Двое из нарушителей не имели с собой никаких документов
Парни рассказали, что живут в пограничье, и объяснили, что хотели подзаработать на незаконном перемещении через границу женской одежды.
В тюках находилось 29 женских пальто и курток.
Мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы.
Обнаруженный товар на сумму более 80 000 гривен передан представителям таможенной службы.
Сегодня будет сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Единственный путь в данной ситуации – это заразить людей своим энтузиазмом.
В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажность:
давление:
ветер: