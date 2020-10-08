08.10.2020 19:53

Налоговая афера на 7 миллионов: директор сбежал, а главбуха будут судить (Прокуратура)

В суд направлено обвинение



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Досудебным расследованием установлено, что главный бухгалтер при составлении налоговых деклараций безосновательно увеличил сумму расходов предприятия на 32 млн грн, которые фактически ним не осуществлялись, чтобы уменьшить сумму налогов, которые должно было уплатить предприятие.

В результате противоправных действий бухгалтера в бюджет не поступило налогов на сумму более 7500000 грн.

Кроме того, сообщено о подозрении директору указанного ООО по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Сейчас указанное лицо объявлено в розыск.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУ ДФС в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.