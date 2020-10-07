07.10.2020 16:34

ФОТО: Спасатели едва отстояли жилые дома от подожжённого пироманами камыша на Жихоре - комментарии руководства ГСЧС

7 октября, в 12:33 поступила информация о возгорании камыша в разных местах в районе поселка Жихарь в Харькове.



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На месте происшествия сейчас работают 15 автоцистерн. Во время пожара пострадала крыша одного из жилых домов, однако само здание не горело.

Помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.Лупандин отметил, что сейчас лес вблизи Жихор не горит.

"Угрозы жилым домам также нет", - подчеркнул он.