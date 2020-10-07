Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Чуть более часа понадобилось спасателям, чтобы семья в харьковском пригороде не осталась в зиму без крыши над головой (ГСЧС)
07.10.2020  12:52   

ФОТО: Чуть более часа понадобилось спасателям, чтобы семья в харьковском пригороде не осталась в зиму без крыши над головой (ГСЧС)

Валковские спасатели ликвидировали пожар в хозяйственых постройках на территории частного домовладения


://kh.dsns.gov.ua

06 октября в 15:13 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Гонтов Яр, ул. Весенняя, 30.

По прибытию к месту вызова оперативного подразделения 59-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что огнем охвачено хозяйственную постройку на площади 30 кв.м. Появилась угроза распространения огня на жилой дом.

Оперативными действиями спасателей пожар был локализован уже в 15:40. Потери другого человеческого имущества не допущено. Окончательно пожар ликвидирован в 16:45 . По предварительным данным она могла произойти из-за короткого замыкания электрической сети.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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