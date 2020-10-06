Главная Новости Криминал и происшествия Подозреваемого в похищении человека россиянина задержали в харьковском аэропорту (Госпогранслужба)
06.10.2020  12:31   

Подозреваемого в похищении человека россиянина задержали в харьковском аэропорту (Госпогранслужба)

Злоумышленника больше десяти лет разыскивал Интерпол.


// ГПСУ

В международном аеропорту «Харьков» пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске за похищение человека.

Во время проверки документов пассажира, следовавший в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу был задержан правоохранителями.

Задержанным оказался гражданин РФ, который с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека.

По данному факту пограничники сразу сообщили Укрбюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, интерпол, розыск, харьеов
 
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