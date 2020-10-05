05.10.2020 19:56

Конфликт под Харьковом: полицией заведено четыре уголовных дела (ГУНП)

В территориальное подразделение поступили заявления от участников драки о нанесении телесных повреждений.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, после получения четырех заявлений от участников конфликта дознаватели Барвенсковского территориального подразделения открыли четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, в сети Интернет распространена информация о том, что якобы сотрудники Барвенковского отделения полиции избили человека.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование, все обстоятельства устанавливаются.