05.10.2020 19:56
Конфликт под Харьковом: полицией заведено четыре уголовных дела (ГУНП)
В территориальное подразделение поступили заявления от участников драки о нанесении телесных повреждений.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, после получения четырех заявлений от участников конфликта дознаватели Барвенсковского территориального подразделения открыли четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.
Кроме того, в сети Интернет распространена информация о том, что якобы сотрудники Барвенковского отделения полиции избили человека.
По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование, все обстоятельства устанавливаются.