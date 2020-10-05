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05.10.2020  18:21   

Труп в лесопосадке: копы поймали рецидивиста, замучившего до смерти женщину (Нацполиция)

Рецидивист задушил харьковчанку, боясь гнева пассии.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело погибшей в лисопосадке возле дома по улице Мира обнаружила 3 ​​октября 2020 года около 17:00 прохожая и позвонила в полицию. 
 
Полицейские оперативно задержали злоумышленника, решается вопрос о соообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Во время выезда на место следственно-оперативная группа обнаружила на теле женщины многочисленные телесные повреждения, а также следы от удушения на шее. 
 
Погибшей оказалась 37-летняя местная жительница.  Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе документы и вещи гражданки, среди которых были золотые украшения.
 
Проведеннымы оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники индустриального отдела полиции вечером следующего дня установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Им оказался 36-летний житель района, неоднократно судимый за грабежи, разбойные нападения и умышленное убийство.
 
Во время следственных действий полицейские выяснили, что в тот день правонарушитель познакомился с потерпевшей и пригласил в гости. 
 
Через некоторое время он испугался, что об этом узнает его пассия и решил убить новую знакомую. 
 
Злоумышленник предложил гостье провести ее домой и заманил в лесопосадку. 
 
На месте он начал душит женщину веревкой, которую взял с собой, и наносит ей телесные повреждения. 
 
Когда гражданка перестала подавать признаки жизни, мужчина забрал ее мобильный телефон и покинул место преступления.
 
Следователями открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст.  115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.  Злоумышленник грозит наказание в виде пожизненно лишение свободы. 
 
В настоящее время решается вопрос щодо сообщения мужчине в подозрение в совершении преступления и избрания ему меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  труп, смерть, харьков, мертвое тело, убийство
 
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