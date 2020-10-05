05.10.2020 18:21

Труп в лесопосадке: копы поймали рецидивиста, замучившего до смерти женщину (Нацполиция)

Рецидивист задушил харьковчанку, боясь гнева пассии.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело погибшей в лисопосадке возле дома по улице Мира обнаружила 3 ​​октября 2020 года около 17:00 прохожая и позвонила в полицию.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника, решается вопрос о соообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Во время выезда на место следственно-оперативная группа обнаружила на теле женщины многочисленные телесные повреждения, а также следы от удушения на шее.

Погибшей оказалась 37-летняя местная жительница. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе документы и вещи гражданки, среди которых были золотые украшения.

Проведеннымы оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники индустриального отдела полиции вечером следующего дня установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Им оказался 36-летний житель района, неоднократно судимый за грабежи, разбойные нападения и умышленное убийство.

Во время следственных действий полицейские выяснили, что в тот день правонарушитель познакомился с потерпевшей и пригласил в гости.

Через некоторое время он испугался, что об этом узнает его пассия и решил убить новую знакомую.

Злоумышленник предложил гостье провести ее домой и заманил в лесопосадку.

На месте он начал душит женщину веревкой, которую взял с собой, и наносит ей телесные повреждения.

Когда гражданка перестала подавать признаки жизни, мужчина забрал ее мобильный телефон и покинул место преступления.

Следователями открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. Злоумышленник грозит наказание в виде пожизненно лишение свободы.

В настоящее время решается вопрос щодо сообщения мужчине в подозрение в совершении преступления и избрания ему меры пресечения.