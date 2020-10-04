04.10.2020 13:21

Подросток надругался над флагом Украины (ГУ НП)

Инцидент произошел 2 октября в Новобаварском районе Харькова.



// hk.npu.gov.ua

2 октября в 20:23 в районный отдел полиции сообщили, что на территории детского сада по улице Пермской неизвестные сорвали государственный флаг с фасада здания и повредили его.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 14-летний харьковчанин.



По данному факту следователи Новобаварского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.