ФОТО: У харьковского сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики (ГБР)

В Харьковской области правоохранители нашли у сотрудника Службы безопасности Украины арсенал оружия и наркотические вещества. Спецслужащему сообщили о подозрении по двум статьям.
Следствие считает, что сотрудник спецслужбы без всяких разрешений хранил дома автомат АКС-74, более 3 тысяч патронов калибра 5,45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия.
В ходе санкционированных обысков правоохранители нашли еще и свыше 12 граммов амфетамина, который является наркотическим веществом. Операция по разоблачению правонарушителя состоялась при содействии управления ГУ ВБ СБУ. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.
Теперь спецслужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, в этом году СБУ за незаконное обращение с оружием задержала своего бывшего сотрудника, которого пророссийские боевики обвиняли в убийстве главаря Александра Захарченко.
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