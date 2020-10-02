Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: У харьковского сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики (ГБР)
02.10.2020  16:43   

ФОТО: У харьковского сотрудника СБУ нашли арсенал оружия и наркотики (ГБР)

В Харьковской области правоохранители нашли у сотрудника Службы безопасности Украины арсенал оружия и наркотические вещества. Спецслужащему сообщили о подозрении по двум статьям.


://dbr.gov.ua

Следствие считает, что сотрудник спецслужбы без всяких разрешений хранил дома автомат АКС-74, более 3 тысяч патронов калибра 5,45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия.

В ходе санкционированных обысков правоохранители нашли еще и свыше 12 граммов амфетамина, который является наркотическим веществом. Операция по разоблачению правонарушителя состоялась при содействии управления ГУ ВБ СБУ. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Теперь спецслужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в этом году СБУ за незаконное обращение с оружием задержала своего бывшего сотрудника, которого пророссийские боевики обвиняли в убийстве главаря Александра Захарченко.

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, сбу, патроны
 
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