02.10.2020 12:21

45-летний мужчина заживо сгорел на пожаре (ГСЧС)

1 октября в 22:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Поэтическая 52, г. Балаклея.



://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия были направлены 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС.

На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи на площади 7 кв.м.

На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1975 года рождения.

В 22:35 пожар был локализован, а в 23:10 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.