Главная Новости Криминал и происшествия 45-летний мужчина заживо сгорел на пожаре (ГСЧС)
02.10.2020  12:21   

45-летний мужчина заживо сгорел на пожаре (ГСЧС)

1 октября в 22:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Поэтическая 52, г. Балаклея.


://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия были направлены 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС. 

На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи на площади 7 кв.м. 

На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1975 года рождения.

В 22:35 пожар был локализован, а в 23:10 полностью ликвидирован. 

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Криминал и происшествия Пожарный поезд ЮЖД погасил лесной пожар на Харьковщине (ЮЖД) 02.10 Криминал и происшествия ФОТО: Домашние животные погибли в пожаре под Харьковом (ГСЧС) 01.10 Криминал и происшествия ФОТО: На пожаре в Пятихатках спасли хозяина горевшей квартиры (ГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 