45-летний мужчина заживо сгорел на пожаре (ГСЧС)

1 октября в 22:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Поэтическая 52, г. Балаклея.
К месту происшествия были направлены 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС.
На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи на площади 7 кв.м.
На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1975 года рождения.
В 22:35 пожар был локализован, а в 23:10 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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