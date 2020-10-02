02.10.2020 11:22

Пожарный поезд ЮЖД погасил лесной пожар на Харьковщине (ЮЖД)

Пожарные поезда Укрзализныци помогают тушить пожары в Донецкой области, Харьковской и Сумской. Горели сухая трава, кусты, деревья в полосах отвода железной дороги и торфяники.



://facebook.com

30 сентября произошел пожар и в Харьковской области. Пожарный поезд станции Купянск-Узловой регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» использовался для ликвидации возгорания лесонасаждений на перегоне Белый Колодец - Волчанск и Гусинка - Шиповатое.

1 октября пожарный поезд регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» был отправлен на тушение пожара в лесополосе на перегоне Хутор Михайловский - Свеса, что в Сумской области. Эти пожары ликвидированы.

Также, вечером 1 октября два пожарных поезда регионального филиала «Южная железная дорога» выехали на ликвидацию возгорания полосы отвода перегона Сватово - Куземовка.

Укрзализныця напоминает, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет избежать трагических последствий и материального ущерба.