Пожарный поезд ЮЖД погасил лесной пожар на Харьковщине (ЮЖД)

Пожарные поезда Укрзализныци помогают тушить пожары в Донецкой области, Харьковской и Сумской. Горели сухая трава, кусты, деревья в полосах отвода железной дороги и торфяники.
30 сентября произошел пожар и в Харьковской области. Пожарный поезд станции Купянск-Узловой регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» использовался для ликвидации возгорания лесонасаждений на перегоне Белый Колодец - Волчанск и Гусинка - Шиповатое.
1 октября пожарный поезд регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» был отправлен на тушение пожара в лесополосе на перегоне Хутор Михайловский - Свеса, что в Сумской области. Эти пожары ликвидированы.
Также, вечером 1 октября два пожарных поезда регионального филиала «Южная железная дорога» выехали на ликвидацию возгорания полосы отвода перегона Сватово - Куземовка.
Укрзализныця напоминает, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет избежать трагических последствий и материального ущерба.
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