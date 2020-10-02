ФОТО: Домашние животные погибли в пожаре под Харьковом (ГСЧС)

Спасатели три часа тушили пожар в частном домовладении Лозовского района.
30 сентября в 9:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Катериновка.
На место пожара были направлены дежурный караул 24-ДПРЧ на 2 автоцистернах. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 80 кв.м.
В 9:54 пожар был локализован и в 12:04 полностью ликвидирован. В результате пожара погибли домашние животные.
Причина пожара устанавливается.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажность:
давление:
ветер: