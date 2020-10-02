02.10.2020 08:26

ФОТО: Домашние животные погибли в пожаре под Харьковом (ГСЧС)

Спасатели три часа тушили пожар в частном домовладении Лозовского района.



// ГСЧС

30 сентября в 9:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Катериновка.



На место пожара были направлены дежурный караул 24-ДПРЧ на 2 автоцистернах. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 80 кв.м.



В 9:54 пожар был локализован и в 12:04 полностью ликвидирован. В результате пожара погибли домашние животные.



Причина пожара устанавливается.