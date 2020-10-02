Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Домашние животные погибли в пожаре под Харьковом (ГСЧС)
02.10.2020  08:26   

ФОТО: Домашние животные погибли в пожаре под Харьковом (ГСЧС)

Спасатели три часа тушили пожар в частном домовладении Лозовского района.


// ГСЧС

30 сентября в 9:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Катериновка.

На место пожара были направлены дежурный караул 24-ДПРЧ на 2 автоцистернах. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 80 кв.м.

В 9:54 пожар был локализован и в 12:04 полностью ликвидирован. В результате пожара погибли домашние животные.

Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 Криминал и происшествия ФОТО: На пожаре в Пятихатках спасли хозяина горевшей квартиры (ГСЧС) 01.10 Криминал и происшествия ФОТО: В ветренный день под Харьковом тушили крупные пожары (ГСЧС) 01.10 Криминал и происшествия ФОТО: В Харькове – смог от пожаров в Луганской области (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 