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30.09.2020  17:14   

Хитрому хозяину светит снос надстроенных этажей (Прокуратура)

Прокуратура требует восстановить здание.


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Харьковской местной прокуратурой № 2 подан иск в Харьковский окружной административный суд к застройщику о восстановлении памятника архитектуры, расположенного по ул. Гоголя, 2 в г. Харькове.
 
В г. Харькове по вул. Гоголя, 2 находится дом, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
 
Руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков рассказал, что летом 2020 года владельцем мансардных помещений - ООО -  начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта.
 
Однако фактически осуществляется реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей.
 
Указанные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, и предусмотрено обязанности собственника при использовании памятники обеспечивать сохранение ее аутентичности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, украшения и тому подобное.
 
Кроме того, строительство осуществляется без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и Госархстройконтроля.
 
Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.
 
Сейчас открыто производство по делу.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, памятник архитектуры
 
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