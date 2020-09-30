30.09.2020 17:14

Хитрому хозяину светит снос надстроенных этажей (Прокуратура)

Прокуратура требует восстановить здание.



//facebook.com

Харьковской местной прокуратурой № 2 подан иск в Харьковский окружной административный суд к застройщику о восстановлении памятника архитектуры, расположенного по ул. Гоголя, 2 в г. Харькове.

В г. Харькове по вул. Гоголя, 2 находится дом, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков рассказал, что летом 2020 года владельцем мансардных помещений - ООО - начаты строительные работы в доме под видом капитального ремонта.

Однако фактически осуществляется реконструкция в виде надстройки дополнительных этажей.

Указанные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, и предусмотрено обязанности собственника при использовании памятники обеспечивать сохранение ее аутентичности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, украшения и тому подобное.

Кроме того, строительство осуществляется без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и Госархстройконтроля.

Это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Сейчас открыто производство по делу.