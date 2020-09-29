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29.09.2020  17:49   

Хулиганство и выборы: полиция отрыла уголовные дела (МВД)

Полицейские Харьковщины зарегистрировали 24 сообщение о нарушениях избирательного законодательства.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, соответствующие заявления поступили в территориальные отделы и отделения полиции. 
 
В настоящее время следователями открыты 3 уголовных производства по ч. 1 и 2 ст.  296 (хулиганство) и одно - по ч. 1 ст.  157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
Тэги:  хулиганство, выборы2020, харьков
 
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