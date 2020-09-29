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29.09.2020  14:19   

Дерзкое ограбление со стрельбой: подозреваемый - за решеткой (Прокуратура)

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебным расследованием установлено, что 25 сентября харьковчанин на пр. Науки совершил разбойное нападение на женщину, находившуюся в собственном автомобиле «BMW». 
 
Угрожая пистолетом, мужчина в медицинской маске требовал передать ему денежные средства. 
 
Женщина отказала и в поисках спасения выбежала из автомобиля, после чего злоумышленник произвел выстрел в сторону потерпевшей и, завладев ее автомобилем, скрылся на нем с места происшествия. 
 
Женщина получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения плеча.
 
26 сентября 2020 года злоумышленник задержан в порядке ст.  208 УПК Украины.
 
Досудебное расследование осуществляет Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и  не может быть подвержена криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, стрельба, харьков
 
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