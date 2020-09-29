29.09.2020 14:19
Дерзкое ограбление со стрельбой: подозреваемый - за решеткой (Прокуратура)
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
//khar.gp.gov.ua
Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебным расследованием установлено, что 25 сентября харьковчанин на пр. Науки совершил разбойное нападение на женщину, находившуюся в собственном автомобиле «BMW».
Угрожая пистолетом, мужчина в медицинской маске требовал передать ему денежные средства.
Женщина отказала и в поисках спасения выбежала из автомобиля, после чего злоумышленник произвел выстрел в сторону потерпевшей и, завладев ее автомобилем, скрылся на нем с места происшествия.
Женщина получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения плеча.
26 сентября 2020 года злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Досудебное расследование осуществляет Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвержена криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.