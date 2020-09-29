29.09.2020 14:19

Дерзкое ограбление со стрельбой: подозреваемый - за решеткой (Прокуратура)

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебным расследованием установлено, что 25 сентября харьковчанин на пр. Науки совершил разбойное нападение на женщину, находившуюся в собственном автомобиле «BMW».

Угрожая пистолетом, мужчина в медицинской маске требовал передать ему денежные средства.

Женщина отказала и в поисках спасения выбежала из автомобиля, после чего злоумышленник произвел выстрел в сторону потерпевшей и, завладев ее автомобилем, скрылся на нем с места происшествия.

Женщина получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения плеча.

26 сентября 2020 года злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляет Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвержена криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.