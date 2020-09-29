29.09.2020 11:44

Стали известны самые криминогенные районы Харьковской области (КОММЕНТАРИИ)

Меньше всего преступлений происходит в Люботине



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В Харьковской области больше всего преступлений произошло в четырех районах. Об этом сообщает МГ “Объектив” со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации и начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Начальник областной полиции рассказал, что самое большое количество уголовных преступлений за полугодие в области зафиксировано на территории Сахновщинского района - 89 случаев. Также выделяются Чугуевский - 84 случая, Волчанский - 75 случаев и Красноградский - 74 случая. Из них тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления совершены в Чугуевском и Печенежском - по 31 случаю, в Волчанском отмечается 29, а в Дергачевском - 26.

Меньше всего уголовных преступлений различной тяжести зарегистрировано в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском и Краснокутском районах, а также в Люботине.

Как сообщали "Харьков. Комментарии" ранее, в Харьковской области не прошли аттестацию 69 прокуроров. Прокуроры региональной прокуратуры подали 267 заявлений о намерении пройти аттестацию . Четверо прокуроров такие заявления не предоставили или предоставили заявления, которые не соответствуют установленной форме. Позднее их уволили из органов прокуратуры.

В июле работники региональных прокуратур переаттестовывались. В первые дни члены кадровых комиссий начали подозревать, что кто-то слил правильные ответы на тестовые задания. Впоследствии эта информация подтвердилась. В целом по Украине аттестацию не прошли 22% прокуроров.