Стали известны самые криминогенные районы Харьковской области (КОММЕНТАРИИ)

Меньше всего преступлений происходит в Люботине
В Харьковской области больше всего преступлений произошло в четырех районах. Об этом сообщает МГ “Объектив” со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации и начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко.
Начальник областной полиции рассказал, что самое большое количество уголовных преступлений за полугодие в области зафиксировано на территории Сахновщинского района - 89 случаев. Также выделяются Чугуевский - 84 случая, Волчанский - 75 случаев и Красноградский - 74 случая. Из них тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления совершены в Чугуевском и Печенежском - по 31 случаю, в Волчанском отмечается 29, а в Дергачевском - 26.
Меньше всего уголовных преступлений различной тяжести зарегистрировано в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском и Краснокутском районах, а также в Люботине.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
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