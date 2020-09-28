Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: 8 нарядов спасателей на спецтехнике ликвидировали масштабный пожар на золочевкой «лесопилке» (ГСЧС)
28.09.2020  11:27   

ФОТО: 8 нарядов спасателей на спецтехнике ликвидировали масштабный пожар на золочевкой «лесопилке» (ГСЧС)

Более 1000 квадратных метров производственных помещений деревообрабатывающего предприятия и админздание загорелись в полночь на 28 сентября в Золочеве.


://kh.dsns.gov.ua

28 сентября в 00 час. 47 мин. в пгт. Золочев на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100х20м) возник пожар. В 04 ч. 15 мин. подразделениями гСЧС пожар локализован на площади 1 тыс. м2. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытия и оборудования в производственном помещении на площади 1 тыс. м2, спасено производственное помещение  и рядом расположенное админздание. 

К тушению привлечены 42 человека личного состава и 8 единиц техники ГСЧС.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.09 Криминал и происшествия ФОТОфакт: в сгоревшем доме обнаружен неопознанный труп (ГСЧС) 27.09 Криминал и происшествия Пожар на ХТЗ: пожарные спасли три десятка человек (ГСЧС) 25.09 Криминал и происшествия ФОТОфакт: сжигание сухостоя уничтожает дома и урожай (ГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 