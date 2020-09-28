28.09.2020 11:27

ФОТО: 8 нарядов спасателей на спецтехнике ликвидировали масштабный пожар на золочевкой «лесопилке» (ГСЧС)

Более 1000 квадратных метров производственных помещений деревообрабатывающего предприятия и админздание загорелись в полночь на 28 сентября в Золочеве.



://kh.dsns.gov.ua

28 сентября в 00 час. 47 мин. в пгт. Золочев на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100х20м) возник пожар. В 04 ч. 15 мин. подразделениями гСЧС пожар локализован на площади 1 тыс. м2. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытия и оборудования в производственном помещении на площади 1 тыс. м2, спасено производственное помещение и рядом расположенное админздание.

К тушению привлечены 42 человека личного состава и 8 единиц техники ГСЧС.