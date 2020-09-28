ФОТО: На Жасминовом бульваре сбили пенсионерку (ГУ НП)

Полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадала женщина-пешеход.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:10 на Жасминовом бульваре.
Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на пожилую женщину.
С телесными повреждениями 80-летнюю пострадавшую доставили в больницу.
Информация зарегистрирована в Едином учете Слободского отдела полиции.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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