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28.09.2020  08:46   

ФОТО: На Жасминовом бульваре сбили пенсионерку (ГУ НП)

Полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадала женщина-пешеход.


// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:10 на Жасминовом бульваре.

Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на пожилую женщину.

С телесными повреждениями 80-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете Слободского отдела полиции.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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