Не поделили лавочку: мужчина стал на защиту женщины и оказался на больничной койке (МВД)

30-летний злоумышленник избил мужчину, который заступился за женщину.
Работники полиции разоблачили мужчину в нанесении тяжких телесных повреждений Гость в Харькове
Вечером 20 сентября у супермаркета на Московском проспекте ранее незнакомые мужчина и женщина поссорились из-за свободного места на лавочке возле супермаркета.
В конфликт вмешался знакомый женщины. Спор пеерешел в драку, и 66-летнего защитника с В результате последний тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции Индустриального отдела полиции установили личность злоумышленника, которым оказался 30-летний мужчина.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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