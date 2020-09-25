25.09.2020 13:29

Не поделили лавочку: мужчина стал на защиту женщины и оказался на больничной койке (МВД)

30-летний злоумышленник избил мужчину, который заступился за женщину.



// Нацполиция

Работники полиции разоблачили мужчину в нанесении тяжких телесных повреждений Гость в Харькове



Вечером 20 сентября у супермаркета на Московском проспекте ранее незнакомые мужчина и женщина поссорились из-за свободного места на лавочке возле супермаркета.

В конфликт вмешался знакомый женщины. Спор пеерешел в драку, и 66-летнего защитника с В результате последний тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции Индустриального отдела полиции установили личность злоумышленника, которым оказался 30-летний мужчина.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.