Мотоциклист сбил 12-летнего ребенка и сбежал (ГУ НП)

Полиция устанавливает обстоятельства наезда мотоцикла на ребенка
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября около 19:30 на улице Клочковской, 111-А.
Водитель мотоцикла черного цвета на пешеходном переходе сбил ребенка и уехал в неизвестном направлении.
В результате ДТП 12-летнего парня доставили в больницу.
Информация внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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