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25.09.2020  12:12   

Мотоциклист сбил 12-летнего ребенка и сбежал (ГУ НП)

Полиция устанавливает обстоятельства наезда мотоцикла на ребенка


// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября около 19:30 на улице Клочковской, 111-А.

Водитель мотоцикла черного цвета на пешеходном переходе сбил ребенка и уехал в неизвестном направлении.

В результате ДТП 12-летнего парня доставили в больницу.

Информация внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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