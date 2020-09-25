25.09.2020 08:44

ФОТО: Пожар на Конторской: информация от ГСЧС

Пожар в двухэтажном жилом доме спасатели тушили семь часов



//kh.dsns.gov.ua

24 сентября в 18:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Конторской, 18 в Харькове. Заявитель рассказал, что возгорание произошло в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома, потом огонь перекинулся на крышу.



Когда первое подразделение спасателей прибыло на вызов, огнем уже было охвачено 200 кв.м. крыши дома. Поэтому к месту происшествия были направлены дополнительные силы. Всего в ликвидации пожара принимали участие 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.



Во время проведения разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили тело погибшей 30-летней женщины, а затем в горящей квартире - погибшего 58-летнего мужчины.



На тушение огня было подано 8 пожарных стволов, сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы. Благодаря усилиям спасателей в 19:47 пожар удалось локализовать. Окончательная ликвидация состоялась 25 сентября в 1:10.



Причина возникновения пожара устанавливается.