24.09.2020 19:33
Копы поймали серийного вора (МВД)
На счету рецидивиста около двух десятков краж.
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Как сообщает
ГУ Нацполиции, ранее судимый 47-летний житель Рогани совершал кражи из дачных домовладений.
На его счету около 20 эпизодов преступной деятельности.
В Липецкое отделение полиции с июня по июль поступали заявления от местных жителей.
Граждане сообщали о кражах електроинструментiв, изделий из металла, денег, других ценных вещей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что к совершению преступлений причастен 47-летний мужчина.
Он ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Похищенное имущество возвращено потерпевшим.
Следователем сведения о событиях были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данных преступлений.
Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.