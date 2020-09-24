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24.09.2020  19:33   

Копы поймали серийного вора (МВД)

На счету рецидивиста около двух десятков краж.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, ранее судимый 47-летний житель Рогани совершал кражи из дачных домовладений. 
 
На его счету около 20 эпизодов преступной деятельности.
 
В Липецкое отделение полиции с июня по июль поступали заявления от местных жителей.
 
Граждане сообщали о кражах електроинструментiв, изделий из металла, денег, других ценных вещей.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что к совершению преступлений причастен 47-летний мужчина.
 
Он ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Похищенное имущество возвращено потерпевшим.
 
Следователем сведения о событиях были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данных преступлений. 
 
Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Тэги:  воровство, кражи, харьков, рогань
 
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