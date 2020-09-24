24.09.2020 19:33

Копы поймали серийного вора (МВД)

На счету рецидивиста около двух десятков краж.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, ранее судимый 47-летний житель Рогани совершал кражи из дачных домовладений.

На его счету около 20 эпизодов преступной деятельности.

В Липецкое отделение полиции с июня по июль поступали заявления от местных жителей.

Граждане сообщали о кражах електроинструментiв, изделий из металла, денег, других ценных вещей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что к совершению преступлений причастен 47-летний мужчина.

Он ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Похищенное имущество возвращено потерпевшим.

Следователем сведения о событиях были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении данных преступлений.

Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.