Школьнице, заминировавшей харьковскую полицию, грозит тюремный срок (МВД)

Полицейские сообщили о подозрении девушке, которая «заминировала» службу 102 в Харькове.
18 мая 17-летняя школьница решила позвонить оператору спецлинии полиции. Она сообщила, что помещение, в котором расположена данная служба, заминирован.
Специалисты осмотрели помещения общей площадью 700 кв. метров и не обнаружили никаких взрывных устройств.
По данному факту следственным открыто уголовное производство. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
День предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот День посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.
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