24.09.2020 12:08

Школьнице, заминировавшей харьковскую полицию, грозит тюремный срок (МВД)

Полицейские сообщили о подозрении девушке, которая «заминировала» службу 102 в Харькове.



// Нацполиция

18 мая 17-летняя школьница решила позвонить оператору спецлинии полиции. Она сообщила, что помещение, в котором расположена данная служба, заминирован.



Специалисты осмотрели помещения общей площадью 700 кв. метров и не обнаружили никаких взрывных устройств.



По данному факту следственным открыто уголовное производство. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.