Главная Новости Криминал и происшествия Школьнице, заминировавшей харьковскую полицию, грозит тюремный срок (МВД)
24.09.2020  12:08   

Школьнице, заминировавшей харьковскую полицию, грозит тюремный срок (МВД)

Полицейские сообщили о подозрении девушке, которая «заминировала» службу 102 в Харькове.


// Нацполиция

18 мая 17-летняя школьница решила позвонить оператору спецлинии полиции. Она сообщила, что помещение, в котором расположена данная служба, заминирован.

Специалисты осмотрели помещения общей площадью 700 кв. метров и не обнаружили никаких взрывных устройств.

По данному факту следственным открыто уголовное производство. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  подозрение, минирование, харьков, полиция
 
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