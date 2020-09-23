Главная Новости Криминал и происшествия ФОТОфакт: Наркоплантацию обнаружили на убранном поле подсолнечника (МВД)
23.09.2020  11:41   

ФОТОфакт: Наркоплантацию обнаружили на убранном поле подсолнечника (МВД)

Поле конопли обнаружили правоохранители вблизи села Большая Андреевка Барвенковского района.


// hk.npu.gov.ua

В ходе проведения осмотра работники полиции изъяли 3000 кустов наркорастений.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сейчас полицейские принимают меры для установления владельца наркопосевов.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля, поле
 
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