ФОТОфакт: Наркоплантацию обнаружили на убранном поле подсолнечника (МВД)

Поле конопли обнаружили правоохранители вблизи села Большая Андреевка Барвенковского района.
В ходе проведения осмотра работники полиции изъяли 3000 кустов наркорастений.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Сейчас полицейские принимают меры для установления владельца наркопосевов.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
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