23.09.2020 11:41

ФОТОфакт: Наркоплантацию обнаружили на убранном поле подсолнечника (МВД)

Поле конопли обнаружили правоохранители вблизи села Большая Андреевка Барвенковского района.



// hk.npu.gov.ua

В ходе проведения осмотра работники полиции изъяли 3000 кустов наркорастений.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



Сейчас полицейские принимают меры для установления владельца наркопосевов.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.