23.09.2020 10:55

Закончено расследование об избиении полицейским противника ХарьковПрайда (ГБР)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника патрульной полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.



//dbr.gov.ua

Следствием установлено, что 15 сентября 2019 года полицейский, обеспечивая общественный порядок во время мирного шествия участников акции «Харьков Прайд», применил физическую силу к одному из противников акции, которые в этот день также собрались. Полицейский наступил одной ногой на мужчину, который лежал на земле, другой ударил его в область коленного сустава.



Таким образом, бывший работник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).



В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Харьковское и Днепропетровское управление ДВБ Нацполиции Украины.