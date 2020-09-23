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23.09.2020  10:55   

Закончено расследование об избиении полицейским противника ХарьковПрайда (ГБР)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника патрульной полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.


//dbr.gov.ua

Следствием установлено, что 15 сентября 2019 года полицейский, обеспечивая общественный порядок во время мирного шествия участников акции «Харьков Прайд», применил физическую силу к одному из противников акции, которые в этот день также собрались. Полицейский наступил одной ногой на мужчину, который лежал на земле, другой ударил его в область коленного сустава.

Таким образом, бывший работник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Харьковское и Днепропетровское управление ДВБ Нацполиции Украины.

Источник:   ГБР
 Тэги:  харьковпрайд, избиение, следствие, харьков
 
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