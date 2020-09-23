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23.09.2020  09:57   

ФОТО: в полуночном ДТП на Зерновой пострадала женщина (Патрульная полиция)

Пострадала пассажирка автомобиля Dacia.


// Патрульная полиция

Авария произошла 22 сентября около 23:40 на проспекте Гагарина, 165.

По информации патрульных, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили BMW и Dacia.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля Dacia. Медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.


Тэги:  дтп, харьков
 
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