ФОТО: в полуночном ДТП на Зерновой пострадала женщина (Патрульная полиция)

Пострадала пассажирка автомобиля Dacia.
Авария произошла 22 сентября около 23:40 на проспекте Гагарина, 165.
По информации патрульных, участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили BMW и Dacia.
В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля Dacia. Медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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