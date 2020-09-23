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23.09.2020  08:49   

Авторемонт закончился пожаром: сгорели четыре автомобиля и мотоцикл (ГСЧС)

От сварки загорелся гараж площадью 100 квадратных метров


// ГСЧС

Инцидент произошел в Изюме утром 22 сентября.

Во время сварочных работ на легковом автомобиле Opel Kadet произошло возгорание машины, пожар распространился на деревянные элементы гаража и расположенные рядом автомобили.

К моменту прибытия пожарных в середине гаража горело 4 легковых автомобиля и мотоцикл, также пожар распространился на горючие элементы гаража. Общая площадь пожара составляла 100 кв.м.

Спасатели быстро локализован пожар и через два часа полностью ликвидоровали его.

В результате пожара уничтожены 4 автомобиля (Opel Kadet, ВАЗ-2106, ЗАЗ-Таврия, ЗАЗ-Славута), мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», крыша гаража, сварочный и слесарный инструмент.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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