23.09.2020 08:49

Авторемонт закончился пожаром: сгорели четыре автомобиля и мотоцикл (ГСЧС)

От сварки загорелся гараж площадью 100 квадратных метров



// ГСЧС

Инцидент произошел в Изюме утром 22 сентября.

Во время сварочных работ на легковом автомобиле Opel Kadet произошло возгорание машины, пожар распространился на деревянные элементы гаража и расположенные рядом автомобили.



К моменту прибытия пожарных в середине гаража горело 4 легковых автомобиля и мотоцикл, также пожар распространился на горючие элементы гаража. Общая площадь пожара составляла 100 кв.м.



Спасатели быстро локализован пожар и через два часа полностью ликвидоровали его.

В результате пожара уничтожены 4 автомобиля (Opel Kadet, ВАЗ-2106, ЗАЗ-Таврия, ЗАЗ-Славута), мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», крыша гаража, сварочный и слесарный инструмент.



Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.