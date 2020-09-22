22.09.2020 19:57

Фоторепортаж: хитрого военкома поймали на взятке (Нацполиция)

Копы задержали с поличным военного комиссара.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области разоблачили преступную «схему» вымогательства и получения взяток от военнообязанных граждан.

Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получение приписанного билета.

Сегодня, 22 сентября 2020 года, комиссар был задержан сразу после получения 8500 гривен неправомерной выгоды.

Средства изъяты с места происшествия.

Решается вопрос о сообщение фигуранту подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.