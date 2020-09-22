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22.09.2020  19:57   

Фоторепортаж: хитрого военкома поймали на взятке (Нацполиция)

Копы задержали с поличным военного комиссара.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области разоблачили преступную «схему» вымогательства и получения взяток от военнообязанных граждан.
 
Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина деньги за беспрепятственную постановку на воинский учет и получение приписанного билета.
 
Сегодня, 22 сентября 2020 года, комиссар был задержан сразу после получения 8500 гривен неправомерной выгоды. 
 
Средства изъяты с места происшествия.
 
Решается вопрос о сообщение фигуранту подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.  368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
 
Расследование продолжается.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков
 
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