ДТП на Северной Салтовке: мужчине стало плохо за рулем (Нацполиция)

Авария произошла днем 21 сентября на улице Дружбы Народов.
Около 16:50 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ» ехал по улице Дружбы Народов, и у дома № 231-А почувствовал себя плохо.
Автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.
В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.
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