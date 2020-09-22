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22.09.2020  13:31   

ДТП на Северной Салтовке: мужчине стало плохо за рулем (Нацполиция)

Авария произошла днем 21 сентября на улице Дружбы Народов.


// hk.npu.gov.ua

Около 16:50 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ» ехал по улице Дружбы Народов, и у дома № 231-А почувствовал себя плохо.

Автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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