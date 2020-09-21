Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на ХТЗ сбит пешеход (Telegram)
21.09.2020  16:19   

ДТП: на ХТЗ сбит пешеход (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на ХТЗ - авария.

По предварительной информации очевидцев, на перекрестке Московского проспекта и улицы Свистуна сбит пешеход, но это не точно.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.09 Криминал и происшествия Полуночое ДТП: проехал по лежавшей женщине и скрылся (МВД) 21.09 Криминал и происшествия ВИДЕО: Столкновение легковушки и фуры на Киевской трассе (Telegram) 21.09 Криминал и происшествия ФОТО: Два вылета в кювет – три трупа. Сводка ДТП в выходные (ГУ НП)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 