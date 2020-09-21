ДТП: на ХТЗ сбит пешеход (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на ХТЗ - авария.
По предварительной информации очевидцев, на перекрестке Московского проспекта и улицы Свистуна сбит пешеход, но это не точно.
Гороскоп на сегодняшний день обещает вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-2°С.
Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.
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