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21.09.2020  15:19   

Полуночое ДТП: проехал по лежавшей женщине и скрылся (МВД)

Полиция расследует обстоятельства аварии в пригороде Харькова.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 20 сентября 2020 года около 23:30 в поселке Малиновка Чугуевского района. 
 
Со слов очевидцев стало известно, что в направлении железнодорожного переезда двигался автомобиль белого цвета. 
Машина наехала на женщину, которая лежала на проезжей части. 
 
После этого авто без остановки продолжило движение.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов просим сообщить информацию о ДТП по телефонам: следователь (063) 528-92-08, «102» или вторым удобными для вас способом.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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