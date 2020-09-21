21.09.2020 12:52

ФОТО: Два вылета в кювет – три трупа. Сводка ДТП в выходные (ГУ НП)

Аварии произошли в воскресенье в Балаклейском и Боровском районах области.



// hk.npu.gov.ua

20 сентября около 6:10 на автодороге вблизи села Гусаровка Балаклейского района 25-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель и его 21-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.



В 15:10 в селе Новоплатоновка Боровского района 73-летний водитель авто «ВАЗ-2105» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. От полученных травм мужчина погиб на месте.



По данным фактам следователем открыты уголовные производства по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварий устанавливаются.







