ФОТО: Два вылета в кювет – три трупа. Сводка ДТП в выходные (ГУ НП)

Аварии произошли в воскресенье в Балаклейском и Боровском районах области.
20 сентября около 6:10 на автодороге вблизи села Гусаровка Балаклейского района 25-летний водитель автомобиля «Ford» не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель и его 21-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.
В 15:10 в селе Новоплатоновка Боровского района 73-летний водитель авто «ВАЗ-2105» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. От полученных травм мужчина погиб на месте.
По данным фактам следователем открыты уголовные производства по ч. 2 и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварий устанавливаются.
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