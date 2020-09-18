ФОТО: Автобус затормозил в киоск на Холодной Горе (Патрульная полиция)

В результате ДТП никто не травмировался.
Авария произошла 18 сентября на улице Полтавский Шлях 140а.
По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ нарушил п.12.1 ПДД Украины и совершил наезд на торговый киоск.
На водителя автомобиля ПАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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