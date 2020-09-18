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18.09.2020  12:49   

ФОТО: Автобус затормозил в киоск на Холодной Горе (Патрульная полиция)

В результате ДТП никто не травмировался.


// Патрульная полиция

Авария произошла 18 сентября на улице Полтавский Шлях 140а.

По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ нарушил п.12.1 ПДД Украины и совершил наезд на торговый киоск.

На водителя автомобиля ПАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков, автобус
 
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