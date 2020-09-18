Взял телефон позвонить и потерял: юный мошенник может сесть в тюрьму (МВД)

17-летний житель Золочевского района завладел мобильным телефоном своей знакомой.
В полицию с заявлением о потере мобильного телефона обратилась 20-летняя девушка.
Она рассказала, что дала знакомому свой телефон. Парень кому-то позвонил и во время разговора отошел от нее, а когда вернулся, мобильного устройства у него уже не было. На вопрос девушки, где делся телефон, он ответил, что потерял его.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Золочева. Он объяснил, что телефон не потерял, а присвоил.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
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