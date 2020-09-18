Главная Новости Криминал и происшествия Взял телефон позвонить и потерял: юный мошенник может сесть в тюрьму (МВД)
18.09.2020  12:12   

Взял телефон позвонить и потерял: юный мошенник может сесть в тюрьму (МВД)

17-летний житель Золочевского района завладел мобильным телефоном своей знакомой.


// Facebook

В полицию с заявлением о потере мобильного телефона обратилась 20-летняя девушка.

Она рассказала, что дала знакомому свой телефон. Парень кому-то позвонил и во время разговора отошел от нее, а когда вернулся, мобильного устройства у него уже не было. На вопрос девушки, где делся телефон, он ответил, что потерял его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Золочева. Он объяснил, что телефон не потерял, а присвоил.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  телефон, харьков, мошенничество, полиция
 
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