Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке нашли девочку, которая не хотела возвращаться домой делать уроки (МВД)
17.09.2020  13:50   

На Салтовке нашли девочку, которая не хотела возвращаться домой делать уроки (МВД)

Работники полиции установили местонахождение подростка и вернули домой.


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Вечером 16 сентября в Немышлянский отдел полиции поступило обращение от матери 12-летней девушки.

Заявительница сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

В течение двух часов малолетнюю девушку разыскали сотрудники отдела полиции совместно с патрульными у ТРК «Украина».

Свои действия она объяснила нежеланием выполнять школьные задания.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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