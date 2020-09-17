На Салтовке нашли девочку, которая не хотела возвращаться домой делать уроки (МВД)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 17 сентября Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.

Похолодание и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 сентября (РЕДПОСТ) Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.