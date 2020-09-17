Фотофакт: автоперевертыш на Холодной горе (Патрульная полиция)

В результате ДТП никто не пострадал.
Авария произошла около восьми часов утра на перекрестке улицы Болбочана и улицы Ильинской.
Патрульные предварительно установили, что водитель автомобиля Chevrolet нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с автомобилем Skoda, который от удара перевернулся.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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