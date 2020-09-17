17.09.2020 11:48

Фотофакт: автоперевертыш на Холодной горе (Патрульная полиция)

В результате ДТП никто не пострадал.



// Патрульная полиция

Авария произошла около восьми часов утра на перекрестке улицы Болбочана и улицы Ильинской.



Патрульные предварительно установили, что водитель автомобиля Chevrolet нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с автомобилем Skoda, который от удара перевернулся.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.