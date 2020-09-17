17.09.2020 08:07

ФОТОфакт: у жителя области нашли криминальное растение в огороде (ГУ Нацполиции)

Еще один обыск в рамках профилактических мероприятий «Мак» дал свои плоды.



// hk.npu.gov.ua

Во время обыска в рамках расследования уголовного производства в домовладении 48-летнего жителя поселка Безлюдовка правоохранители обнаружили 15 корешков растений конопли, а в сарае - 4 картонные коробки с ветвями растений конопли, 6 бумажных свертков и пол-литровую банку с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета в измельченном и высушенном состоянии, а также устройство для курения.



Владелец не стал ничего отрицать и признался, что наркотические вещества предназначались для собственного потребления.



Изъятое направлено на экспертное исследование.



По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.



