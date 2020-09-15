15.09.2020 09:59

Подделывал рецепты на сильнодействующие препараты, которые продавал наркоманам: мужчине сообщено о подозрении

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.



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42-летний мужчина длительное время занимался подделкой рецептурных бланков для выписывания лекарственных средств и изделий медицинского назначения.



Указанные рецептурные бланки в дальнейшем харьковчанин использовал для приобретения в аптечных учреждениях с целью сбыта сильнодействующих средств.



Мужчину разоблачили во время очередного перевозки с целью последующего хранения и сбыта 75 упаковок сильнодействующих лекарственных средств в багажном отделении автомобиля.

Под процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 3 ему сообщено о подозрении по факту незаконное приобретение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств, совершенного повторно, подделка и использование заведомо поддельного официального документа (ч .ч.1, 3, 4 ст. 358, ч . 3 ст. 321 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.