Подделывал рецепты на сильнодействующие препараты, которые продавал наркоманам: мужчине сообщено о подозрении

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
42-летний мужчина длительное время занимался подделкой рецептурных бланков для выписывания лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Указанные рецептурные бланки в дальнейшем харьковчанин использовал для приобретения в аптечных учреждениях с целью сбыта сильнодействующих средств.
Мужчину разоблачили во время очередного перевозки с целью последующего хранения и сбыта 75 упаковок сильнодействующих лекарственных средств в багажном отделении автомобиля.
Под процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 3 ему сообщено о подозрении по факту незаконное приобретение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств, совершенного повторно, подделка и использование заведомо поддельного официального документа (ч .ч.1, 3, 4 ст. 358, ч . 3 ст. 321 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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