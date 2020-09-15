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15.09.2020  09:43   

В Харькове задержали провайдера, предоставлявшего бесплатный интернет для террористов ЛНР

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал в пользу оккупационных властей так называемой «ЛНР».


//ssu.gov.ua

Частный предприниматель предоставлял интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика закрытыми каналами к террористической организации «ЛНР». За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированием и прокуратуре так называемой «ЛНР». Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в Харькове после возвращения из временно оккупированной территории.

Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев, без права внесения залога.

Операция по блокированию противоправной деятельности проводилась Управлением СБУ в Черкасской области во взаимодействии с Департаментом кибербезопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области, во процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, провайдер, харьков
 
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