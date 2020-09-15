Самоубийство в тихом центре: мужчина выбросился из окна (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 15 сентября Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 сентября (РЕДПОСТ) Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.