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15.09.2020  08:46   

Самоубийство в тихом центре: мужчина выбросился из окна (ФОТО)

ЧП произошло днем 14 сентября.


// Telegram

Около четырех часов полиция получила сообщение, что возле дома по Подольскому переулку, 2 лежит труп мужчины.

По предварительным данный, 40-летний житель дома покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

Подробности выясняются.

Фото с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

Тэги:  самоубийство, суицид, харьков
 
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