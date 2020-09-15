Самоубийство в тихом центре: мужчина выбросился из окна (ФОТО)

ЧП произошло днем 14 сентября.
Около четырех часов полиция получила сообщение, что возле дома по Подольскому переулку, 2 лежит труп мужчины.
По предварительным данный, 40-летний житель дома покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.
Подробности выясняются.
Фото с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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