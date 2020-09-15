Копы прикрыли наркопритон под Харьковом (ФОТО)

36-летний житель Мерефы в течение года оказывал свой гараж наркозависимым лицам для употребления наркотиков.
Работники сектора криминальной полиции провели санкционированный обыск указанного помещения. Правоохранители обнаружили и изъяли 10 пластиковых бутылок с концентратом маковой соломки и 5 медицинских шприцев, два из которых были заполнены жидкостью коричневого цвета.
На момент осмотра в помещении находились 38 и 44-летние мужчины. Хозяин признался полицейским, что он действительно оказывал свой гараж для изготовления и употребления наркотиков.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного правонарушения. Следственные действия продолжаются.
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