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12.09.2020  09:43   

ДТП: мужчина погиб на пешеходном переходе (ФОТО)

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого харьковчанина.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, автопроисшествие произошло 11 сентября 2020 года около 21:00 на улице Клочковской.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. 
 
Установлено, что у дома № 224 автомобиль BMW под управлением 30-летнего водителя на регулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего мужчины. 
 
От полученных телесных повреждений мужчина погиб.
 
Следователем решается вопрос о внесение сведений в событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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