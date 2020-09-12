12.09.2020 09:43

ДТП: мужчина погиб на пешеходном переходе (ФОТО)

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого харьковчанина.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, автопроисшествие произошло 11 сентября 2020 года около 21:00 на улице Клочковской.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что у дома № 224 автомобиль BMW под управлением 30-летнего водителя на регулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего мужчины.

От полученных телесных повреждений мужчина погиб.

Следователем решается вопрос о внесение сведений в событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.