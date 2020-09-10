Главная Новости Криминал и происшествия Ночной клуб нарушал нормы карантина: приговор вынесен
10.09.2020  15:59   

Ночной клуб нарушал нормы карантина: приговор вынесен

Суд признал виновным в нарушении правил и норм карантина руководителя ночного развлекательного заведения.


//facebook.com
Червонозаводский районный суд Харькова назначил наказание руководителю ночного развлекательного заведения в виде штрафа в размере 17 тыс.  грн (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
 
По информаци и.  о.  заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Максима Шовкопляса, досудебным расследованием установлено, что 19 июля 2020 года руководитель одного из ночных развлекательных заведений в период с 23 до 7 часов организовывал его работу. 
 
Таким образом указанным лицом нарушены требования постановления Кабинет министров Украины от 11 марта 2020 г. №211 "О предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" и от 20 мая 2020 г. № 392 "  об установление карантина с целью предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ", принятыми в согласовании со ст.  29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», которым запрещена работа после 23 часов и до 7 часов развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по оказанию услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе,  баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное).
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционной обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  карантин, ночной клуб, харьков, штраф, нарушение, коронавирус, пандемия, эпидемия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Медицина У Харкові - 273 нових випадки захворювання на коронавірус 10.09 Медицина Новый коронавирусный антирекорд: 339 заболевших и шесть умерших. Карта распространения COVID-19 на 10 сентября 10.09 Медицина Гоструда расследует две сентябрьских смерти медработников с COVID-19
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 