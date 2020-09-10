10.09.2020 15:59

Ночной клуб нарушал нормы карантина: приговор вынесен

Суд признал виновным в нарушении правил и норм карантина руководителя ночного развлекательного заведения.



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Червонозаводский районный суд Харькова назначил наказание руководителю ночного развлекательного заведения в виде штрафа в размере 17 тыс. грн (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

По информаци и. о. заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Максима Шовкопляса, досудебным расследованием установлено, что 19 июля 2020 года руководитель одного из ночных развлекательных заведений в период с 23 до 7 часов организовывал его работу.

Таким образом указанным лицом нарушены требования постановления Кабинет министров Украины от 11 марта 2020 г. №211 "О предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" и от 20 мая 2020 г. № 392 " об установление карантина с целью предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ", принятыми в согласовании со ст. 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», которым запрещена работа после 23 часов и до 7 часов развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по оказанию услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное).

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционной обжалование.