10.09.2020 11:36

Напали с электрошокером на женщину в подъезде: один грабитель задержан (ФОТО)

Злоумышленником оказался 34-летний житель села Коптевка Первомайского района. Мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления и девять месяцев назад освободился из мест лишения свободы.



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9 сентября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от 61-летней жительницы города Первомайский о том, что 7 сентября около 15:00 неизвестные мужчина и женщина в подъезде жилого дома применили к ней электрошокер и завладели деньгами в сумме 1500 гривен.



Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили мужчину и женщину, которые внешне были похожи злоумышленников, которых описала потерпевшая. Около 10:00 участковые офицеры полиции установили и задержали мужчину, причастного к совершению данного преступления.



Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.



Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Продолжаются мероприятия по установлению личности сообщницы преступления разбойного нападения и ее задержанию.