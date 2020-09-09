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09.09.2020  18:35   

Задержание на взятке: информация полиции

На Харьковщине руководитель и бухгалтер государственного предприятия требовали деньги за аренду помещения.

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи следственного управления полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачили вымогателей.
 
Предприниматель должен был передать руководителю и бухгалтеру государственного сельскохозпредприятия 32000 гривен за аренду помещения и оборудования в нем.  Предприниматель планировал заниматься изготовлением и последующей реализацией продукции животного происхождения.
 
Сегодня, 9 сентября 2020 года, директора предприятия задержали на рабочем месте в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения 32 тысяч гривен неправомерной выгоды.
 
Продолжаются следственные действия. 
 
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения обоим фигурантам.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков
 
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