09.09.2020 18:35

Задержание на взятке: информация полиции

На Харьковщине руководитель и бухгалтер государственного предприятия требовали деньги за аренду помещения.

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи следственного управления полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачили вымогателей.

Предприниматель должен был передать руководителю и бухгалтеру государственного сельскохозпредприятия 32000 гривен за аренду помещения и оборудования в нем. Предприниматель планировал заниматься изготовлением и последующей реализацией продукции животного происхождения.

Сегодня, 9 сентября 2020 года, директора предприятия задержали на рабочем месте в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения 32 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Продолжаются следственные действия.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения обоим фигурантам.