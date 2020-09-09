Главная Новости Криминал и происшествия Рогань во мгле из-за пожара: полыхает сухостой (ФОТО, ВИДЕО)
09.09.2020  15:49   

Рогань во мгле из-за пожара: полыхает сухостой (ФОТО, ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Рогани горит сухостой.

Огонь охватил значительную территорию.

Предположительная причина пожара - поджог хулиганами-подростками.

 

Тэги:  пожар, рогань, харьков
 
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